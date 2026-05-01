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Un premier 7e match pour bien des joueurs

«Je pense que ça fait partie de notre parcours» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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18:37

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 1 mai 2026 22:42

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

«Je pense que ça fait partie de notre parcours» -Martin St-Louis
Andrei Vasilevskiy fait un arrêt face à Jake Evans. / PC/Graham Hughes

Les Candiens de Montréal se sont inclinés 1-0 en prolongation contre le Lightning, vendredi soir, au Centre Bell, ce qui mène à la présentation d'un septième duel, dimanche, à Tampa.

Écoutez l'après-match Canadiens-Lightning avec Martin McGuire, Dany Dubé et Jeremy Filosa.

Le menu

Les commentaires des joueurs des Canadiens

Mike Matheson: «On a eu nos chances, on a juste pas scoré»;

Nick Suzuki: «Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus ce soir, sauf marquer»;

Phillip Danault: «Personne ne doit baiser la tête»;

Jake Evans: «Il n'y a pas de raison de ne pas être confiants pour le prochain match»;

Lane Hutson: «C'est plaisant de disputer cette série et ça va être le fun de jouer un 7e match»;

Martin St-Louis: «C'était tout un match de hockey. Je pense que les deux équipes ont joué leur meilleure match de la série. On a eu nos chances. J'ai adoré le match, à part le résultat qui est décevant. Mais c'est le destin qui veut que notre jeune équipe... Il y a bien des joueurs qui n'ont jamais joué un septième match. Je pense que ça fait partie de notre parcours. Puis, il faut que tu apprécies ça.»

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