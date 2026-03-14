Huit arrestations pour l'agression à Repentigny

La police a procédé à huit arrestations concernant l'agression d'un surveillant par une bande de jeunes le 3 mars dernier à Repentigny.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle discuter du rôle des réseaux sociaux dans cette affaire, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Je me méfie tout le temps quand je vois des images sur les réseaux sociaux. Souvent, il nous manque le contexte, soit le avant ou le après. Mais dans ce cas-ci, les images étaient tellement patentes, c'était incriminant pour certaines personnes que ça devient une pièce à conviction. Et c'est ce que c'est ce que disait essentiellement la police de Repentigny hier.»