Chronique culturelle

Chris de Burgh sera de retour en spectacle au Québec

par 98.5

Signé Lévesque

le 8 mars 2026 09:49

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Chris de Burgh sera de retour en spectacle au Québec
Le chanteur Chris de Burgh sera de retour pour des concerts au Québec, après de nombreuses années à l'étranger. / Tobias Schwarz, Pool / The Associated Press

Le chanteur Chris de Burgh sera de retour pour des concerts au Québec, après de nombreuses années à l'étranger. 

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter sa discussion avec l'artiste, dimanche au micro de Denis Lévesque. 

