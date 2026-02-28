Le hockey des Canadiens

Alors que les équipes entament le dernier droit de la saison, la lutte pour une place en séries éliminatoires s'annonce extrêmement serrée dans l'Est, surtout au sein de la division Atlantique.

L'écart est si mince entre les équipes que, selon l'analyse de Dany Dubé, les équipes qui souhaitent assurer leur place en séries éliminatoires doivent viser les 100 points au classement. Une situation rarement vue dans l'histoire de la Ligue nationale.

Les Panthers et les Maple Leafs connaissent des saisons décevantes, ce qui permet à de jeunes équipes, telles que Montréal et Détroit, d'espérer obtenir leur place pour le bal printanier.

De son côté, Martin McGuire se mouille et prédit que le Lightning, les Sabres et les Canadiens seront en mesure de se qualifier en séries.

Écoutez le premier entracte de la rencontre entre les Capitals et les Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.