Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Capitals de Washington 6 à 2, samedi, obtenant ainsi une première victoire face aux troupes d'Alexander Ovechkin cette saison.
Écoutez Martin McGuire présenter le sommaire du match Capitals-Canadiens.
Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Capitals de Washington 6 à 2, samedi, obtenant ainsi une première victoire face aux troupes d'Alexander Ovechkin cette saison.
Écoutez Martin McGuire présenter le sommaire du match Capitals-Canadiens.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.