Le commentaire de Dany

En cette reprise des activités de la LNH, les Canadiens de Montréal doivent se poser une ou deux questions, estime l'analyste Dany Dubé.

Quels éléments ajouter en vue d'une participation aux séries éliminatoires?

Si l'affaire du deuxième centre est un peu réglée en raison de l'émergence d'Oliver Kapanen et de l'arrivée de Phillip Danault, celle du défenseur droitier demeure d'actualité.

Sauf que Dany Dubé pense que le défenseur droitier de troisième paire du Tricolore, c'est Alexandre Carrier.

Donc, à la recherche d'un défenseur encore plus important?

L'analyste a quelques suggestions de noms en tête.