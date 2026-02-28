Le hockey des Canadiens

Les Canadiens tenteront de vaincre leur bête noire, les Capitals de Washington, en récoltant une première victoire contre cette équipe cette saison.

Dany Dubé et Martin McGuire soulignent les difficultés qu'a connues la défensive du CH dans la défaite face aux Islanders.

Les Capitals, de leur côté, connaissent beaucoup de succès, eux qui poursuivent actuellement une séquence de six victoires amorcée avant la pause des Jeux d'hiver.

Le Québécois Pierre-Luc Dubois a beaucoup contribué aux performances de son équipe depuis son retour au jeu avec une récolte de cinq points en deux matchs.

À l'approche de la date limite des transactions, les analystes discutent du marché des gardiens de but. Kent Hughes et Jeff Gorton se laisseront-ils tenté par un cerbère d'expérience pour épauler Jakub Dobes?

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Capitals-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.