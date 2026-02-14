 Aller au contenu
Politique
Impopularité de la police de l'immigration

ICE se retire du Minnesota: «On va redéployer des agents ailleurs»

par 98.5

0:00
10:59

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 février 2026 08:51

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
ICE se retire du Minnesota: «On va redéployer des agents ailleurs»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Il y a une double cause au retrait de la police de l'immigration ICE par le président des États-Unis, d'après l'expert Guillaume Lavoie.

Les agents de l'ICE se sont retirés en raison de son impopularité grandissante auprès des Américains et parce que «le travail est fait», selon les autorités en place.

Guillaume Lavoie explique toutefois que les agents pourraient être redéployés ailleurs au pays de l'oncle Sam.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Le message de Trump au sujet du Pont Gordie-Howe résonne-t-il auprès des Américains?

Vous aimerez aussi

Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
Lagacé le matin
Immigration: «La nécessité vraiment d'adopter une approche différente»
0:00
13:03
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
Le Québec maintenant
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
0:00
10:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Comment maintenir une bonne communication au sein de son couple?
Rattrapage
Élément clé pour garder l'amour bien en vie
Comment maintenir une bonne communication au sein de son couple?
Un Brésilien médaillé d'or au slalom géant des Jeux
Rattrapage
Une première pour le pays d'Amérique du Sud
Un Brésilien médaillé d'or au slalom géant des Jeux
Voici la liste des chansons d'amour préférées de vos animateurs
Rattrapage
Saint-Valentin
Voici la liste des chansons d'amour préférées de vos animateurs
Partielle à Terrebonne: «La libérale n'a jamais été élue» selon la Cour suprême
Rattrapage
Les Terrebonniens vont retourner aux urnes
Partielle à Terrebonne: «La libérale n'a jamais été élue» selon la Cour suprême
Le bruit des drones gêne certains athlètes aux Jeux de Milan
Rattrapage
Une nouvelle réalité de tournage
Le bruit des drones gêne certains athlètes aux Jeux de Milan
Des patineurs de l'Estrie tirent leur épingle des Jeux de Milan
Rattrapage
Les Québécois s'illustrent
Des patineurs de l'Estrie tirent leur épingle des Jeux de Milan
«Veux-tu être mon 3e lien?»: Québec solidaire se gâte pour la Saint-Valentin
Rattrapage
Communication politique
«Veux-tu être mon 3e lien?»: Québec solidaire se gâte pour la Saint-Valentin
Le biathlète norvégien qui a trompé sa conjointe a gagné une deuxième médaille
Rattrapage
Il n'a pas remis de l'huile sur le feu
Le biathlète norvégien qui a trompé sa conjointe a gagné une deuxième médaille
Charlotte Cardin encensée aux Victoires de la musique en France
Rattrapage
Artiste féminine de l'année
Charlotte Cardin encensée aux Victoires de la musique en France
«En 2026, si ton ordinateur va bien c'est probablement signe qu'il est infecté»
Rattrapage
Québec veut rapatrier nos données
«En 2026, si ton ordinateur va bien c'est probablement signe qu'il est infecté»
Série Casse-Gueule: «Le deuxième épisode est deux fois meilleur que le premier»
Rattrapage
L'émission laisse place à de nouveaux acteurs
Série Casse-Gueule: «Le deuxième épisode est deux fois meilleur que le premier»
Palmarès du Journal: «Les finissants du secondaire vont se magasiner un cégep»
Rattrapage
La date limite des inscriptions approche
Palmarès du Journal: «Les finissants du secondaire vont se magasiner un cégep»
Le «dating» coûte de plus en plus cher
Rattrapage
Revue de presse
Le «dating» coûte de plus en plus cher
Avoir son anniversaire le même jour qu'une autre célébration: c'est oui ou non?
Rattrapage
J'en reviens pas
Avoir son anniversaire le même jour qu'une autre célébration: c'est oui ou non?