Impopularité de la police de l'immigration

Il y a une double cause au retrait de la police de l'immigration ICE par le président des États-Unis, d'après l'expert Guillaume Lavoie.

Les agents de l'ICE se sont retirés en raison de son impopularité grandissante auprès des Américains et parce que «le travail est fait», selon les autorités en place.

Guillaume Lavoie explique toutefois que les agents pourraient être redéployés ailleurs au pays de l'oncle Sam.

