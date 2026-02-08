Mi-temps du Super Bowl

La présence de Bad Bunny au Super Bowl provoque une forte polarisation politique. Si une large majorité de démocrates salue la décision, de nombreux républicains la rejettent, au point que le mouvement Turning Point, appuyé par le vice-président, a décidé d’organiser un concert alternatif avec Kid Rock.

Après avoir pris position contre la politique migratoire de l'administration Trump lors de son discours de remerciement aux Grammys, tous se demandent si le chanteur utilisera sa prestation pour de nouveau envoyer une flèche contre le ICE.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair présenter l'artiste portoricain, dimanche, au micro de Jean-François Baril.