Scène d'horreur à Milan

La skieuse américaine Lindsey Vonn a semé l'inquiétude, dimanche, alors qu'elle a effectué une lourde chute lors d'une descente. La championne, qui en était probablement à ses derniers Jeux, a dû être transportée par hélicoptère.

Malgré une blessure au genou déjà existante, l'athlète de 41 ans avait décidé de tenter sa chance lors de ces Jeux d'hiver.

Une mise à jour sur son état de santé devrait être communiquée par la délégation américaine de ski dans les prochaines heures.

Écoutez la revue de presse du journaliste Stéphane Boucher, dimanche, à l’émission de Jean-François Baril.