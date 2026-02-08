 Aller au contenu
Scène d'horreur à Milan

La skieuse Lindsey Vonn transportée par hélicoptère après une chute

par 98.5

0:00
3:46

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 février 2026 07:20

Avec

Stéphane Boucher
Stéphane Boucher
Jean-François Baril
Jean-François Baril
La skieuse Lindsey Vonn a accroché l'une des portes de la piste. / La Presse Canadienne

La skieuse américaine Lindsey Vonn a semé l'inquiétude, dimanche, alors qu'elle a effectué une lourde chute lors d'une descente. La championne, qui en était probablement à ses derniers Jeux, a dû être transportée par hélicoptère.

Malgré une blessure au genou déjà existante, l'athlète de 41 ans avait décidé de tenter sa chance lors de ces Jeux d'hiver.

Une mise à jour sur son état de santé devrait être communiquée par la délégation américaine de ski dans les prochaines heures.

Écoutez la revue de presse du journaliste Stéphane Boucher, dimanche, à l’émission de Jean-François Baril.

Autres sujets abordés:

  • Manifestation contre les jeux à Milan;
  • 300 mises à pied au Washington Post.

