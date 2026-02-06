Des organisateurs du milieu touristique s’affairent présentement à organiser le premier symposium sur le tourisme canin au Québec.
Écoutez Diane Angers, organisatrice du symposium, fondatrice de Toutourisme Québec et du Club Amitoutou, aborder le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le tourisme canin, je peux vous dire que ça s'améliore de jour en jour. Avec l'ouverture des terrasses l'an passé pour les chiens, il y a une belle avancée. Donc, la cause avance. Mais on est quand même en arrière de l'Ontario, des États-Unis et de la France. Alors, il faut vraiment ajuster l'offre touristique là pour que ça devienne agréable de voyager avec son chien, puis vivre une expérience sereine.»