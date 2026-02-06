Trump relaie une vidéo raciste sur les Obama

Donald Trump a partagé sur son réseau Truth Social un montage vidéo dans lequel Barack et Michelle Obama sont représentés en singes.
Un autre élément s'avère troublant dans cette affaire, puisque le montage en question provient du site d'extrême droite américain Patriot News Outlet.
De plus, la vidéo d’environ une minute présente des «preuves supposées» de manipulation lors du scrutin de 2020.
Écoutez à ce sujet Mathieu Colin, professeur associé à l'UdeS et chercheur à la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.
«Ce n'est pas la première fois que Donald Trump partage des vidéos à teneur conspirationniste ou raciste. Il avait notamment présenté Barack Obama derrière les barreaux il y a quelques mois. Il avait aussi dépeint Hakeem Jeffries, le chef de l'opposition démocrate à la Chambre, en le présentant avec un sombrero (...) Il y a une intention très claire de décrédibiliser l'opposition démocrate, surtout en prévision des midterms qui auront lieu à l'automne prochain, là où il y a potentiellement beaucoup de faiblesses.»