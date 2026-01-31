 Aller au contenu
Le hockey des Canadiens

«Les jeunes, lorsqu'ils ont la rondelle, ils sont constamment menaçants»

le 31 janvier 2026 20:11

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Les jeunes, lorsqu'ils ont la rondelle, ils sont constamment menaçants»
Le «trio des jeunes», formé de Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov et d'Oliver Kapanen, continue d'impressionner.

Dany Dubé souligne le travail du deuxième trio du Tricolore qui parvient à générer beaucoup d'offensive. Les statistiques le démontrent: les trois joueurs ont obtenu six des 11 lancers du CH lors de la première période face aux Sabres.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Sabres, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

Autres sujets abordés:

  • Matheson et Guhle, des piliers de la défensive du CH;
  • Le duo Hutson-Dobson fait des flammèches;
  • Jeunes entraineurs: la LNH sur les traces de la NFL?;
  • Ailleurs dans la LNH.

