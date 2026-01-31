Le hockey des Canadiens

Le «trio des jeunes», formé de Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov et d'Oliver Kapanen, continue d'impressionner.
Dany Dubé souligne le travail du deuxième trio du Tricolore qui parvient à générer beaucoup d'offensive. Les statistiques le démontrent: les trois joueurs ont obtenu six des 11 lancers du CH lors de la première période face aux Sabres.
Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Sabres, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Autres sujets abordés:
- Matheson et Guhle, des piliers de la défensive du CH;
- Le duo Hutson-Dobson fait des flammèches;
- Jeunes entraineurs: la LNH sur les traces de la NFL?;
- Ailleurs dans la LNH.