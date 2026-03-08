Retour compliqué après un voyage en Thaïlande

Deux Québécois qui revenaient de Thaïlande se sont retrouvés coincés plusieurs jours à Doha, au Qatar, lors d’une escale qui ne devait durer que quelques heures, en raison du conflit au Moyen-Orient.

Écoutez Francis Vézina de Boucherville, qui est finalement atterri samedi à Montréal, raconter son expérience, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.