Retour compliqué après un voyage en Thaïlande

Deux Québécois qui revenaient de Thaïlande se sont retrouvés coincés plusieurs jours à Doha, au Qatar, lors d’une escale qui ne devait durer que quelques heures, en raison du conflit au Moyen-Orient.
Écoutez Francis Vézina de Boucherville, qui est finalement atterri samedi à Montréal, raconter son expérience, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Un ami qui a de l'expérience en zone de guerre nous avait dit de nous rendre à Riyad, en traversant les lignes terrestres par nos propres moyens. Donc, on a fait la traversée du désert avec un avec un chauffeur. On a fait confiance à un parfait inconnu pour partir dans le désert pendant 8 h en pleine nuit. On n'a pas dormi et à peu près pas mangé pendant 24 h. Finalement, il nous a bien amenés à bon port, sain et sauf.»
Écoutez la suite de cette mésaventure de voyage...