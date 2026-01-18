Le groupe Kaïn, formé à Drummondville en 2003, célèbre présentement 25 ans de carrière avec une tournée d’adieu à travers le Québec.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter sa discussion avec le membre du groupe Steve Veilleux, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Musicalement, on ne voulait pas tomber dans une espèce de répétition de formule. On ne voulait surtout pas diluer la valeur de ce groupe-là aux yeux des gens. Kaïn, ça aura eu la pédale dans le plancher du début à la fin. On s'entend tous bien, on est des frères dans ce groupe-là.»