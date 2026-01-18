 Aller au contenu
Musique
Tournée d'adieu

«Kaïn aura eu la pédale dans le plancher du début à la fin»

par 98.5

0:00
6:33

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 janvier 2026 10:30

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Kaïn aura eu la pédale dans le plancher du début à la fin»
Le groupe Kaïn, formé à Drummondville en 2003, célèbre présentement 25 ans de carrière avec une tournée d’adieu à travers le Québec. / CP PHOTO/Paul Chiasson / La Presse canadienne

Le groupe Kaïn, formé à Drummondville en 2003, célèbre présentement 25 ans de carrière avec une tournée d’adieu à travers le Québec.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter sa discussion avec le membre du groupe Steve Veilleux, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Musicalement, on ne voulait pas tomber dans une espèce de répétition de formule. On ne voulait surtout pas diluer la valeur de ce groupe-là aux yeux des gens. Kaïn, ça aura eu la pédale dans le plancher du début à la fin. On s'entend tous bien, on est des frères dans ce groupe-là.»

Steve Veilleux

Vous aimerez aussi

Quels groupes de musique traditionnelle québécoise connaissez-vous?
Lacroix le matin
Quels groupes de musique traditionnelle québécoise connaissez-vous?
0:00
7:36
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
Radio textos
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
0:00
16:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Le portrait de ma vie est beaucoup plus large que ce que j'aurais pensé»
Rattrapage
Jean-Philippe Dion au segment J'en reviens pas!
«Le portrait de ma vie est beaucoup plus large que ce que j'aurais pensé»
Risques pour la santé en voyage : comment bien s'informer?
Rattrapage
Chronique voyage
Risques pour la santé en voyage : comment bien s'informer?
«Parents d'estrades, respirez, on est là pour s'amuser»
Rattrapage
Hockey mineur
«Parents d'estrades, respirez, on est là pour s'amuser»
«On peut avoir une voix avec notre portefeuille et nos actions» -Xavier Watso
Rattrapage
Face aux actions du ICE
«On peut avoir une voix avec notre portefeuille et nos actions» -Xavier Watso
«Trump fait tout ce qu'il ne faut pas pour sauvegarder un régime démocratique»
Rattrapage
Déclin de l'état de droit
«Trump fait tout ce qu'il ne faut pas pour sauvegarder un régime démocratique»
Violence envers les profs : «On parle de menaces de mort dans certains cas»
Rattrapage
Tour du Québec
Violence envers les profs : «On parle de menaces de mort dans certains cas»
Ottawa 2022 : l'application des mesures d'urgence jugée anticonstitutionnelle
Rattrapage
Décision de la Cour fédérale
Ottawa 2022 : l'application des mesures d'urgence jugée anticonstitutionnelle
«Il y a beaucoup de médiatisation, mais ce n'est pas pire qu'ailleurs»
Rattrapage
Avertissement du Canada concernant Cuba
«Il y a beaucoup de médiatisation, mais ce n'est pas pire qu'ailleurs»
Hausse du coût de la vie : les jeunes abandonnent-ils l'idée d'épargner?
Rattrapage
Finances personnelles
Hausse du coût de la vie : les jeunes abandonnent-ils l'idée d'épargner?
«Je trouve ça problématique, c'est un vol de l'œuvre»
Rattrapage
Succès d'une version IA de Papaoutai
«Je trouve ça problématique, c'est un vol de l'œuvre»
«Les Canadiens n'ont pas été dans le coup»
Rattrapage
Victoire 6-5 en prolongation à Ottawa
«Les Canadiens n'ont pas été dans le coup»
«Trump voit les Européens comme des vassaux qui n'ont pas de pouvoir»
Rattrapage
Menaces tarifaires envers l'Europe
«Trump voit les Européens comme des vassaux qui n'ont pas de pouvoir»
«Il faut qu'on soit fier des gens qui réussissent» -Luc Poirier
Rattrapage
Perception des Québécois face au succès
«Il faut qu'on soit fier des gens qui réussissent» -Luc Poirier
Geneviève Guilbault quittera la politique après son mandat
Rattrapage
Revue de presse
Geneviève Guilbault quittera la politique après son mandat