Victoire 6-5 en prolongation à Ottawa

Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 6-5 en prolongation leur match face aux Sénateurs d'Ottawa samedi soir.
Écoutez Jean-François Baril aborder le sujet lors de son bilan de l'actualité sportive, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«Les Canadiens n'ont pas été dans le coup, honnêtement. Puis Martin St-Louis l'a dit qu'il n’était pas content de ce match. Mais il va prendre les deux points quand même, parce que le classement est hyper serré. On est à un point d'être en tête de notre division, et à cinq d'être exclus des séries.»