Perception des Québécois face au succès

L'homme d’affaires Luc Poirier souhaitait exposer ses Ferraris personnelles au Salon de l’auto de Montréal 2026, une offre que le salon a déclinée.
Les réactions se sont avérées très mitigées lorsqu'il a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. A-t-on un problème avec les gens riches au Québec?
Écoutez Luc Poirier, homme d’affaires et milliardaire québécois, en discuter au micro de Denis Lévesque.
«J'essaie de changer la mentalité des Québécois. J'essaie d'inspirer. Parce qu'il faut qu'on soit fier des gens qui réussissent, et c'est pas juste une question d'argent. C'est dommage, mais il y a énormément de jaloux au Québec. Donc c'est triste, mais j'essaie de faire changer un peu cette mentalité. Puis tant mieux si je réussis à en faire changer quelques-uns.»