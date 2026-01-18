Perception des Québécois face au succès

L'homme d’affaires Luc Poirier souhaitait exposer ses Ferraris personnelles au Salon de l’auto de Montréal 2026, une offre que le salon a déclinée.

Les réactions se sont avérées très mitigées lorsqu'il a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. A-t-on un problème avec les gens riches au Québec?

Écoutez Luc Poirier, homme d’affaires et milliardaire québécois, en discuter au micro de Denis Lévesque.