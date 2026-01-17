L'offensive des Canadiens semblait être sortie de sa torpeur en première période avec deux buts convaincants, mais les difficultés connues dans les derniers matchs ont refait surface lors du deuxième engagement.

Le nombre de tirs réduit met en lumière cet enjeu. Le Tricolore n'a obtenu que six lancers en première période et quatre en deuxième période.

La production de Nick Suzuki à cinq contre cinq doit faire partie de la solution, selon Dany Dubé.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé lors de deuxième entracte entre les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa.