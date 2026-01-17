Chronique historique

Chaque semaine, l'historien Laurent Turcot raconte l'histoire ou décortique les racines d'un élément marquant de l'actualité.
Le Blue Monday, la journée supposément la plus déprimante de l'année, approche à grands pas. Est-ce vrai que, ce jour précis, notre moral est à son plus bas? Et comment en sommes-nous venus à cette conclusion?
Aussi dans cette chronique :
- Quelques astuces pour faire face à la déprime de l'hiver