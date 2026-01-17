Chances de la CAQ aux élections 2026

Le premier ministre François Legault a surpris le Québec mercredi en annonçant sa démission, alors que les sondages lui restaient défavorables semaine après semaine.

Cette décision pourrait-elle faire augmenter les chances de la CAQ aux prochaines élections? En aucun cas, selon la chroniqueuse Myriam Ségal.

