Société
Chances de la CAQ aux élections 2026

«Avec ou sans Legault, la CAQ est lessivée dans la région de Québec»

par 98.5

0:00
7:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 janvier 2026 10:24

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Avec ou sans Legault, la CAQ est lessivée dans la région de Québec»
Myriam Ségal / Cogeco Média

Le premier ministre François Legault a surpris le Québec mercredi en annonçant sa démission, alors que les sondages lui restaient défavorables semaine après semaine. 

Cette décision pourrait-elle faire augmenter les chances de la CAQ aux prochaines élections? En aucun cas, selon la chroniqueuse Myriam Ségal. 

Écoutez sa chronique sur le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Avec ou sans Legault, la CAQ est lessivée en raison de la colère de la région de Québec et de la Rive-Sud de Québec. Ces gens-là ont porté littéralement la CAQ au pouvoir sous la promesse que le troisième lien allait avancer. Je ne vois pas comment ils vont faire élire un député dans la région de Québec. Je ne vois pas qui pourrait prendre le relais et convaincre les gens de Québec qu'ils ne se sont pas fait fourrer une fois, deux fois, trois fois.»

Myriam Ségal

