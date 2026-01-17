Être proche aidant «ordinaire» : une charge pas toujours simple à porter

Alors que leurs parents prennent de l'âge, plusieurs personnes se sentent responsables de leur tenir compagnie quotidiennes.
Cette réalité, qu'Ingrid Falaise qualifie de proche «aidance ordinaire», peut toutefois devenir difficile à gérer avec les nombreuses responsabilités.
Écoutez Ingrid Falaise discuter de son sentiment de culpabilité face à la solitude qu'éprouve sa mère, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Mais se sentir tannée, fatiguée, dépassée, ça ne veut pas dire qu'on n’aime pas. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Puis ça, c'est super important, on est humain. Puis, la meilleure chose qu'on puisse faire pour nos parents, c'est de prendre soin de nous aussi. Parce que si on est épuisé, bien, on ne durera pas.»
