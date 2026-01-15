 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Martin Biron nous parle des Sabres de 2026... et de 2006

par 98.5 Sports

0:00
6:27

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 15 janvier 2026 20:11

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Martin Biron nous parle des Sabres de 2026... et de 2006
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez l'ex-joueur des Sabres Martin Biron parler avec Martin McGuire et Dany Dubé de l'édition actuelle des Sabres de Buffalo et de celle dont il faisait partie il y a 20 ans.

Byron analyse la remontée des Sabres au classement, soulignant l'impact des échanges, le retour de joueurs clés et l'amélioration défensive.

Il évoque aussi la réunion des anciens de 2005-2006, l’importance de Ryan Miller comme dernier gardien marquant et l’engouement local partagé avec les Bills de Buffalo, portés par Josh Allen, qui dynamise la ville malgré les hivers rigoureux.

