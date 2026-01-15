 Aller au contenu
Hockey
Défaite de 5-3 contre les Sabres

«J'ai été déçu de l'effort collectif» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
4:05

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 15 janvier 2026 22:12

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Dany Dubé
Dany Dubé
«J'ai été déçu de l'effort collectif» -Dany Dubé
Josh Doan célèbre son but contre les Canadiens. / AP/Jeffrey T. Barnes

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 5-3 contre les Sabres, à Buffalo.

Écoutez l'analyse d'après-match de Dany Dubé et de Jérémie Rainville après ce revers.

«J'ai été déçu de l'effort collectif de façon générale», a souligné Dany Dubé, d'entrée de jeu.

«Les défenseurs du Canadien ont été malmenés. On leur a mis beaucoup de pression. Ils ont été inefficaces pour la relance. À un moment donné, on a vu quelques incursions, des deux contre un, tout ça, qu'on n'a pas réussi à capitaliser. Mais de façon générale, on ne peut pas se leurrer. Ce n'était pas un bon match. Ce n'était pas un match à la hauteur des standards du Canadien de Montréal.»

Dany Dubé

