Défaite de 5-3 contre les Sabres

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 5-3 contre les Sabres, à Buffalo.

Écoutez l'analyse d'après-match de Dany Dubé et de Jérémie Rainville après ce revers.

«J'ai été déçu de l'effort collectif de façon générale», a souligné Dany Dubé, d'entrée de jeu.