Gain de 6-3 contre les Canucks

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.
Les sujets traités par Martin St-Louis
- L'équipe a su fermer le match en troisième période;
- Les défenseurs doivent désormais soutenir l'attaque et le Canadien a les défenseurs pour le faire;
- Juraj Slafkovsky se sert de tous ses outils et il performe;
- La décision d'envoyer Noah Dobson sur la première unité d'avantage numérique;
- Ivan Demidov suit les règles et c'est payant pour lui;
- Arber Xhekaj a eu quelques mauvaises présences;
- St-Louis ne commente pas les propos tenus par Jakub Dobes dans le vestiare;
- L'entraîneur parle du travail du 4e trio.