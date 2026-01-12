 Aller au contenu
Hockey
Gain de 6-3 contre les Canucks

Le soutien des défenseurs auprès de l'attaque paie

par 98.5 Sports

0:00
11:54

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 12 janvier 2026 22:46

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le soutien des défenseurs auprès de l'attaque paie
La défense soutient l'attaque et les Canadiens l'emportent. / PC/Christinne Muschi

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

Les sujets traités par Martin St-Louis

  • L'équipe a su fermer le match en troisième période;
  • Les défenseurs doivent désormais soutenir l'attaque et le Canadien a les défenseurs pour le faire;
  • Juraj Slafkovsky se sert de tous ses outils et il performe;
  • La décision d'envoyer Noah Dobson sur la première unité d'avantage numérique;
  • Ivan Demidov suit les règles et c'est payant pour lui;
  • Arber Xhekaj a eu quelques mauvaises présences;
  • St-Louis ne commente pas les propos tenus par Jakub Dobes dans le vestiare;
  • L'entraîneur parle du travail du 4e trio.

Vous aimerez aussi

«Il n'y a aucun mouvement de personnel qui va se faire» -Antoine Roussel
Les amateurs de sports
«Il n'y a aucun mouvement de personnel qui va se faire» -Antoine Roussel
0:00
11:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«J'ai été opportuniste et j'ai eu de belles passes» -Alexandre Carrier
Rattrapage
Deux buts en 20 secondes
«J'ai été opportuniste et j'ai eu de belles passes» -Alexandre Carrier
L'incidence de le deuxième période plus la saison avance
Rattrapage
Le commentaire de Dany
L'incidence de le deuxième période plus la saison avance
Un revenant derrière le banc des Blue Jackets
Rattrapage
Congédiement à Columbus
Un revenant derrière le banc des Blue Jackets
Alexandre Carrier est impressionné par le retour de Guhle
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Alexandre Carrier est impressionné par le retour de Guhle
«On a perdu le rythme à cause des punitions» -Martin St-Louis
Rattrapage
Blanchit par les Red Wings
«On a perdu le rythme à cause des punitions» -Martin St-Louis
«Après la première période, je sentais que je reprenais le rythme»
Rattrapage
Premier match depuis le 16 octobre
«Après la première période, je sentais que je reprenais le rythme»
Demidov: «S'il maintient ce rythme, il peut atteindre les 70 points»
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Demidov: «S'il maintient ce rythme, il peut atteindre les 70 points»
Sénateurs: une rumeur infondée sème la controverse au sein de l'équipe
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Sénateurs: une rumeur infondée sème la controverse au sein de l'équipe
Kaiden Guhle de retour : un renfort important pour la défensive du CH
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Kaiden Guhle de retour : un renfort important pour la défensive du CH
Le succès des Red Wings expliqué par Alex Tanguay
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le succès des Red Wings expliqué par Alex Tanguay
«C'est mérité et c'est le marché dans lequel on est» -Martin St-Louis
Rattrapage
Montembeault célébré par la foule
«C'est mérité et c'est le marché dans lequel on est» -Martin St-Louis
«Tu ne t'attends jamais à ça» -Alexandre Texier
Rattrapage
Tour du chapeau et six points en deux soirs
«Tu ne t'attends jamais à ça» -Alexandre Texier
Si vous cherchez des attaquants, priorisez les joueurs de centre
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Si vous cherchez des attaquants, priorisez les joueurs de centre
Que s'est-il passé chez les Blues de St-Louis?
Rattrapage
Ligue nationale
Que s'est-il passé chez les Blues de St-Louis?