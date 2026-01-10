Chronique du ministère des Transports

Les conditions météorologiques du Québec engendrent la formation de nombreux nids-de-poule que doit réparer le ministère des Transports chaque année.
Écoutez Sarah Bensadoun du ministère des Transports aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Disons qu'avec des périodes de redoux comme ça depuis les deux derniers jours, notre travail est un peu plus chargé. Et en moyenne, parce qu'il y a des années où c'est un peu plus ou un peu moins, c'est 150 000 nids de poule qu'on vient réparer annuellement.»