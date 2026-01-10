 Aller au contenu
Automobile
Chronique du ministère des Transports

«C'est environ 150 000 nids de poule qu'on répare annuellement»

le 10 janvier 2026 07:47

Denis Lévesque
Denis Lévesque / Cogeco Média

Les conditions météorologiques du Québec engendrent la formation de nombreux nids-de-poule que doit réparer le ministère des Transports chaque année. 

Écoutez Sarah Bensadoun du ministère des Transports aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Disons qu'avec des périodes de redoux comme ça depuis les deux derniers jours, notre travail est un peu plus chargé. Et en moyenne, parce qu'il y a des années où c'est un peu plus ou un peu moins, c'est 150 000 nids de poule qu'on vient réparer annuellement.»

Sarah Bensadoun

