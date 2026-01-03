 Aller au contenu
Selon Trump sur Truth Social

Le président Nicolás Maduro «capturé et exfiltré» du Venezuela

le 3 janvier 2026 07:27

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Le président du Venezuela Nicolás Maduro, et son épouse ont été capturés par les États-Unis, a indiqué samedi le président américain Donald Trump sur Truth Social. / Ariana Cubillos / The Associated Press

Le président Nicolás Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela, a indiqué samedi le président américain Donald Trump sur Truth Social.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand résumer la situation lors de sa revue de presse à l'émission Signé les fêtes.

«Ça fait quelques mois maintenant qu'il y a une montée de tension entre le Venezuela et les États-Unis. Donald Trump accuse Maduro d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue vers les États-Unis. Donc, il y a eu des opérations militaires dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique, qui ont fait plus d'une centaine de morts, qui visaient des bateaux soupçonnés donc de faire du narcotrafic. Cette nuit, la première chose qu'on a apprise, c'est qu'il y a eu des frappes américaines à Caracas, capitale du Venezuela, aux alentours de 2 h, heure locale. On parle d'au moins sept détonations qui ont été entendues. Donc là, c'est l'état d'urgence du côté du Venezuela.»

Caroline Bertrand

