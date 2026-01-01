Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent leur premier match de 2026 jeudi soir alors qu’ils rendent visite aux Hurricanes de la Caroline du côté de Raleigh.

Après avoir terminé l'année avec une fiche respectable de 44-26-14, le Tricolore tentera d'obtenir sa première victoire de l'année face aux Hurricanes de la Caroline qui possède une fiche de 24-12-3. L'équipe de Raleigh trône actuellement au sommet de l'association Est avec 51 points.

Le ménage à trois semble se poursuivre devant le filet, puisque Jakub Dobes défendra la cage du CH. La dernière rencontre du gardien tchèque remonte au 21 décembre face aux Penguins de Pittsburgh. Jacob Fowler sera son auxiliaire.

Mike Matheson sera de l’alignement partant. Le défenseur a raté le dernier match de l'équipe après avoir subi un violent coup à la tête de la part de Brad Marchand. Jayden Struble prendra sa place dans la formation

Trois joueurs des Canadiens ont reçu de belles reconnaissances au cours des derniers jours. Le capitaine Nick Suzuki a reçu la confirmation qu'il fera parti de l'alignement d'Équipe Canada pour les prochains Jeux olympiques de Milan alors que son fidèle allier Cole Caufield a remporté la Coupe Molson du mois de décembre en récoltant cinq buts et huit mentions d’assistance en plus de mener l’équipe avec 45 tirs en 15 matchs. Finalement, Ivan Demidov a été nommé recrue du mois de décembre dans la LNH après avoir amassé 14 points en 15 matchs.

Du côté des Hurricanes, l'entraineur Rod Brind'Amour sera privé de deux joueurs clés en Seth Jarvis et Jacob Slavin qui sont incommodés par des blessures. Brandon Bussi sera devant le filet. L'ancien joueur des Canadiens, Jesperi Kotkaniemi, disputera pour sa part un 500e match dans la LNH contre l'équipe qui l'a repêché troisième au total en 2018.