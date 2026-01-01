Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent leur premier match de 2026 jeudi soir alors qu’ils rendent visite aux Hurricanes de la Caroline du côté de Raleigh.
Après avoir terminé l'année avec une fiche respectable de 44-26-14, le Tricolore tentera d'obtenir sa première victoire de l'année face aux Hurricanes de la Caroline qui possède une fiche de 24-12-3. L'équipe de Raleigh trône actuellement au sommet de l'association Est avec 51 points.
Le ménage à trois semble se poursuivre devant le filet, puisque Jakub Dobes défendra la cage du CH. La dernière rencontre du gardien tchèque remonte au 21 décembre face aux Penguins de Pittsburgh. Jacob Fowler sera son auxiliaire.
Mike Matheson sera de l’alignement partant. Le défenseur a raté le dernier match de l'équipe après avoir subi un violent coup à la tête de la part de Brad Marchand. Jayden Struble prendra sa place dans la formation
Trois joueurs des Canadiens ont reçu de belles reconnaissances au cours des derniers jours. Le capitaine Nick Suzuki a reçu la confirmation qu'il fera parti de l'alignement d'Équipe Canada pour les prochains Jeux olympiques de Milan alors que son fidèle allier Cole Caufield a remporté la Coupe Molson du mois de décembre en récoltant cinq buts et huit mentions d’assistance en plus de mener l’équipe avec 45 tirs en 15 matchs. Finalement, Ivan Demidov a été nommé recrue du mois de décembre dans la LNH après avoir amassé 14 points en 15 matchs.
Du côté des Hurricanes, l'entraineur Rod Brind'Amour sera privé de deux joueurs clés en Seth Jarvis et Jacob Slavin qui sont incommodés par des blessures. Brandon Bussi sera devant le filet. L'ancien joueur des Canadiens, Jesperi Kotkaniemi, disputera pour sa part un 500e match dans la LNH contre l'équipe qui l'a repêché troisième au total en 2018.
Déroulement de la rencontre
Première période
But! À 16:48, Nick Suzuki veut montrer que les dirigeants d'Équipe Canada ont fait le bon choix et profite d'un revirement de son ancien coéquipier Jesperi Kotkaniemi pour décocher un tir vif qui prend tout le monde par surprise. 1-0 Canadiens.
À 15:54, les jeunes poursuivent là ou ils ont laissé en 2025 alors qu'Ivan Demidov repère Oliver Kapanen seul devant le filet qui marque son premier de 2026.
À 10:02, Alexandre Texier est chassé pour un coup de bâton à Nikolaj Ehlers qui semble en douleur au centre de la patinoire.
Les Canes ne perdent pas de temps pour en profiter alors qu'à 9:13 Nikolaj Ehlers lui-même déjoue Jakob Dobes d'un tir des poignets.
À 7:38, Sebastian Aho fait dévier un tir de Joel Nyström et la rondelle se retrouve dans le filet de Jakob Dobes.
À 5:09, un revirement en zone défensive permet à Andrei Svetchnikov d'inscire son 11e de la saison.
Après 20 minutes de jeu, le pointage est de 3 à 2 en faveur des Hurricanes. L'équipe de la Caroline a tiré à dix reprises sur Jakob Dobes soit le double des Canadiens.
Deuxième période
Lane Hutson connaît un match difficile et est chassé deux minutes pour avoir retenu, à 19:15.
À 19:06, Alexander Nikishin inscrit le quatrième but consécutif de son équipe sur un lancer frappé de la ligne bleue.
À 18:13, le CH retourne en infériorité numérique après qu'Arber Xhekaj ait asséné un coup de bâton à Andrei Svechnikov qui s'amenait seul devant Jakob Dobes.
À 14:59, Samuel Blais prend de vitesse les défenseurs de la Caroline et bat Brandon Bussi du côté de la mitaine pour réduire l'écart à un but.
À 10:00, Jakob Dobes réalise un superbe arrêt face à William Carrier qui s'amenait seul devant lui.
Les Hurricanes sont chassés à 9:48 après un bâton élevé de Sebastian Aho à l'endroit de Philip Danault. Avantage numérique pour le CH.
À 3:37, Cole Caufield profite d'une passe d'Alexandre Texier dans un deux contre un pour inscrire son premier but en carrière face aux Hurricanes et créer l'égalité.
But! En moins de 25 secondes, le CH en rajoute avec un tir des poignets de Josh Anderson qui récupère une rondelle libre dans l'enclave pour donner une avance d'un but à son équipe avec 3:14 à faire en deuxième période.
Après 40 minutes de jeu, le pointage est de 5 à 4 en faveur des Canadiens. Au niveau des tirs au but, le Tricolore en compte 11 alors que les Hurricanes ont tirés à huit reprises.
Troisième période
L'attaquant Josh Anderson n'est pas de retour au banc des Canadiens pour débuter la troisième période.
Après deux périodes très offensives, le rythme semble avoir changé alors que les deux équipes ferment le jeu et s'échangent la rondelle
À 18:00, l'attaquant des Hurricanes Taylor Hall reçoit un lancer frappé d'Arber Xhekaj directement sur le main. Ce dernier semble en douleur et retraite au banc.
À 10:02, Nick Suzuki rate une chance en or de doubler l'avance du CH alors qu'il est positionné devant le filet de Bussi. Le capitaine frappe la barre horizontale.
À 9:23, Jakob Dobes garde son équipe dans le match avec deux arrêts importants face à Nikolaj Ehlers, qui connait un fort match.
But! Juraj Slafkovsky se donne des airs de Connor McDavid avec une montée d'un bout à l'autre de la patinoire. Il inscrit son 14e de la saison grâce à un tir précis.
Avec 3:56 à faire au match, les Hurricanes retire leur gardien.
Une stratégie qui sourit aux Canes: Sebastian Aho marque à 3:02 pour inscrire son cinquième point du match. Le gardien Branden Bussi est de retour devant le filet.
Les Hurricanes retirent de nouveau leur gardien avec 2:27 à faire en troisième période.
À suivre