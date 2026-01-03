 Aller au contenu
Société
«Il n'y a aucun Québécois sur l'équipe canadienne aux Jeux olympiques»

par 98.5

Signé les fêtes!

le 3 janvier 2026 07:19

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

Caroline Bertrand / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Jean-François Baril tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment de l'actualité.

Écoutez Daphnée Malboeuf, Marjorie Vallée, et Caroline Bertrand, samedi, au micro de Jean-François Baril.

«Il n'y a aucun Québécois sur l'équipe canadienne aux Jeux olympiques cette année. C'est une première depuis 1952. Ça s'inscrit dans la tendance des derniers mois, dernières années. Je trouve juste ça plate. En même temps, je pense que le développement du hockey au Québec a pris une tournure aussi dans les dernières années.»

Caroline Bertrand

