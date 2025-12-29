Dernier droit de la saison

C'est l'avant-dernière semaine (17 sur 18) de la saison régulière de la NFL et la partie opposant les 49ers de San Francisco aux Bears de Chicago a été un régal pour les yeux, les deux équipes prenant l'une après l'autre les devants dans le match.
L'équipe californienne l'a finalement emporté par la marque de 42 à 38, ce qui en fait «l'un des bons matchs de l'année sinon le meilleur», analyse l'expert Bruno Helpell.
Écoutez le spécialiste de football de la NFL, Bruno Heppell, commenter la 17e semaine sur 18 de la saison à l'émission Les amateurs de sport animé par Louis-Philippe Guy.
«Les 49ers contrôlent leur destinée dans la mesure où ils reçoivent les Seahawks de Seattle la semaine prochaine, chez eux, puis le Super Bowl, il est à San Francisco! Si jamais ils battent les Seahawks, il vont avoir l'avantage du terrain. Fait que eux autres ne sortiront plus de San Francisco, ça serait la première fois que ça arriverait qu'une équipe est capable de passer tous les éliminatoires chez elle jusqu'au Super Bowl.»
Autre sujet abordé
- Les matchs à venir lors de la 18e semaine de la NFL