Football
Dernier droit de la saison

49ers contre Bears: «L'un des bons matchs de l'année sinon le meilleur»

par 98.5

0:00
12:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 décembre 2025 20:44

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Bruno Heppell
Bruno Heppell
Les 49ers l'ont emporté 42 à 38 dimanche soir face aux Bears / La Presse Canadienne / AP Photo / Jed Jacobsohn

C'est l'avant-dernière semaine (17 sur 18) de la saison régulière de la NFL et la partie opposant les 49ers de San Francisco aux Bears de Chicago a été un régal pour les yeux, les deux équipes prenant l'une après l'autre les devants dans le match.

L'équipe californienne l'a finalement emporté par la marque de 42 à 38, ce qui en fait «l'un des bons matchs de l'année sinon le meilleur», analyse l'expert Bruno Helpell.

Écoutez le spécialiste de football de la NFL, Bruno Heppell, commenter la 17e semaine sur 18 de la saison à l'émission Les amateurs de sport animé par Louis-Philippe Guy.

«Les 49ers contrôlent leur destinée dans la mesure où ils reçoivent les Seahawks de Seattle la semaine prochaine, chez eux, puis le Super Bowl, il est à San Francisco! Si jamais ils battent les Seahawks, il vont avoir l'avantage du terrain. Fait que eux autres ne sortiront plus de San Francisco, ça serait la première fois que ça arriverait qu'une équipe est capable de passer tous les éliminatoires chez elle jusqu'au Super Bowl.»

Bruno Heppell

Autre sujet abordé

  • Les matchs à venir lors de la 18e semaine de la NFL

