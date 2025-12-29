Dernier droit de la saison

C'est l'avant-dernière semaine (17 sur 18) de la saison régulière de la NFL et la partie opposant les 49ers de San Francisco aux Bears de Chicago a été un régal pour les yeux, les deux équipes prenant l'une après l'autre les devants dans le match.

L'équipe californienne l'a finalement emporté par la marque de 42 à 38, ce qui en fait «l'un des bons matchs de l'année sinon le meilleur», analyse l'expert Bruno Helpell.

Écoutez le spécialiste de football de la NFL, Bruno Heppell, commenter la 17e semaine sur 18 de la saison à l'émission Les amateurs de sport animé par Louis-Philippe Guy.