Victoire 7-5 du Canada face à la Tchéquie

Le Canada a remporté par la marque de 7-5 son match contre la Tchéquie, vendredi au mondial junior de hockey, venant ainsi à bout de l'équipe qui l'avait éliminé du championnat en quart de finale les deux années précédentes.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, samedi, au micro de Jean-François Baril.