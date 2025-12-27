Réseaux sociaux : le loup d'Intermarché

Une publicité de Noël pour Intermarché, qui met en scène un loup apprenant à cuisiner des légumes pour s’intégrer, a atteint plus d’un milliard de vues sur les réseaux sociaux.

Écoutez la chroniqueuse réseaux sociaux Ariane Brunet discuter de cette publicité qui a connu un succès international, samedi, au micro de Jean-François Baril.