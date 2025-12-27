Réseaux sociaux : le loup d'Intermarché

Une publicité de Noël pour Intermarché, qui met en scène un loup apprenant à cuisiner des légumes pour s’intégrer, a atteint plus d’un milliard de vues sur les réseaux sociaux.
Écoutez la chroniqueuse réseaux sociaux Ariane Brunet discuter de cette publicité qui a connu un succès international, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«La vidéo a été traduite puis a fait le tour du monde. Juste en anglais, elle comptabilise 30 millions de vues. Il y a six jours, ils annonçaient que la publicité du Loup d'Intermarché a dépassé le milliard de visionnements sur les réseaux sociaux. C'est complètement fou. C'est stratosphérique. Je ne peux pas m'imaginer l'équipe de marketing, comment ils se sentent en ce moment.»