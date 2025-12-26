Arrivée du commerce en ligne

Qui dit 26 décembre dit ventes d’après Noël. Nombreux sont ceux qui profiteront de cette journée aussi connue sous le nom de Boxing Day pour bénéficier des aubaines qu'offrent les différents magasins.

Mais cet évènement connaît-il une perte de vitesse, avec l'accumulation des journées de rabais? S'est-il transformé avec le commerce en ligne?

Écoutez Mathieu Roy, chroniqueur technologique, en discuter vendredi au micro de Jean-François Baril.