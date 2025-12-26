Arrivée du commerce en ligne

Qui dit 26 décembre dit ventes d’après Noël. Nombreux sont ceux qui profiteront de cette journée aussi connue sous le nom de Boxing Day pour bénéficier des aubaines qu'offrent les différents magasins.
Mais cet évènement connaît-il une perte de vitesse, avec l'accumulation des journées de rabais? S'est-il transformé avec le commerce en ligne?
Écoutez Mathieu Roy, chroniqueur technologique, en discuter vendredi au micro de Jean-François Baril.
«Je pense qu'il y a eu une mutation du Boxing Day. Ça fait presque partie de nos souvenirs que de voir aux actualités les files de gens à l'entrée des magasins pour profiter des rabais. Et là, on s'est rendu compte qu'on est pas mal plus rapide avec nos doigts sur un clavier qu'avec nos jambes dans un magasin. Mais le problème c'est que si tu te bats pour une télé avec un nombre limité, c'est plus contre les gens dans la file, mais contre tout le monde aussi sur Internet.»