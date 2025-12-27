À l'occasion du segment J'en reviens pas, Jean-François Baril tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment de l'actualité.
Écoutez Daphnée Malboeuf, Marjorie Vallée, et Caroline Bertrand, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«J'en reviens pas qu'on soit rendu à la fin de l'année, le 27 décembre 2025. Je trouve que 2025 a passé à la vitesse éclair. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que je regarde mon entourage et on a tous le même constat. On arrive tous en cette fin d'année un peu la langue à terre, tellement à bout de souffle.»