Après 36 ans comme animateur sportif au 106 Mauricie, Serge Alarie a décidé de prendre sa retraite.
Écoutez le journaliste Alexis Samson en discuter samedi, lors du Tour du Québec au micro de Denis Lévesque.
«C'était fascinant de voir les témoignages autant de la part des auditeurs, parce qu'on lui a fait une émission spéciale pour souligner sa dernière hier, que les acteurs du milieu sportif. Ils sont venus raconter à quel point Serge a eu un rôle important.»
