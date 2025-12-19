Temps des Fêtes

Le courtier hypothécaire et créateur de contenu Pierre-Charles Jolicoeur a organisé un geste de beauté en offrant à 500 familles une épicerie de 200 $.
Écoutez Frédéric Labelle en discuter vendredi, lors de sa chronique réseaux sociaux au micro de Patrick Lagacé.
«Ça donne 100 000$. C'est énorme! Et ça a été organisé en seulement trois semaines. Il a ciblé une épicerie maxi du quartier Hochelaga-Maisonneuve où les besoins sont criants. Il a pu ficeler ça avec la collaboration de la chaîne Maxi. Finalement, l'événement a eu lieu hier soir. Il y avait des milliers de personnes, une immense file.»