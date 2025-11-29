 Aller au contenu
Hockey
Des Nordiques à l'Avalanche

Fiset raconte l'accueil chaleureux de Denver et la douleur du déménagement

par 98.5

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 novembre 2025 14:31

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

Les Canadiens affrontent les «Nordiques» du Colorado, samedi, à Denver. 

L'ancien gardien Stéphane Fiset, de retour à Denver, exprime son émotion en revoyant les chandails des Nordiques, l'équipe qui lui a donné sa première chance. 

Il confirme l'intensité «incroyable» de la rivalité Nordiques-Canadien, qui touchait les joueurs, les médias et les partisans des deux villes.

Fiset avoue avoir haï le Canadien, leur ennemi numéro un.

Le seul point négatif de cette époque fut le déménagement, alors que l'équipe s'améliorait.

Enfin, il raconte que l'accueil à Denver fut exceptionnel pour les joueurs et leurs familles, malgré les inquiétudes initiales.

Écoutez le témoignage de Stéphane Fiset, à l'avant-match de la rencontre entre les «Nordiques» et les Canadiens au Ball Arena à Denver, samedi. 

«C'est quasiment historique de revoir ces chandails-là des Nordiques.»

Stéphane Fiset

