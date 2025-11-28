 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Matheson, le héros inattendu: le défenseur le plus efficace de la LNH

par 98.5

0:00
8:58

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 28 novembre 2025 18:02

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Matheson, le héros inattendu: le défenseur le plus efficace de la LNH
Dany Dubé / Cogeco Média

Après deux périodes, les Canadiens mènent 2-0 sur les Golden Knights à Las Vegas. 

Pour son commentaire de 2e entracte, Dany Dubé place sa loupe sur Mike Matheson, présenté comme un joueur essentiel pour le Tricolore après avoir signé un «petit cadeau de Noël de 30 millions de dollars».

Il met en lumière ses statistiques impressionnantes: Matheson est le joueur le plus utilisé de la LNH en infériorité numérique et celui qui bloque le plus de tirs par 60 minutes de jeu.

En matière de revirements, Matheson est le meilleur de l'élite de la ligue, rendant le moins de rondelles à l'adversaire.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match entre les Canadiens et les Golden Knights, vendredi après-midi. 

Martin McGuire et Dany Dubé terminent en discutant du match à venir contre l'Avalanche au Colorado, où l'équipe portera un chandail des Nordiques de Québec pour commémorer les 30 ans de l'équipe dans cet État.

