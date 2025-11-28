 Aller au contenu
Le hockey des Canadiens

«Carter Hart va devenir la distraction des Golden Knights»

par 98.5

Le hockey des Canadiens

le 28 novembre 2025 17:06

Martin McGuire
Dany Dubé
«Carter Hart va devenir la distraction des Golden Knights»
Dany Dubé / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal mènent 1-0 après la première période contre les Golden Knights de Las Vegas.

C’est Zachary Bolduc qui a été l’unique buteur du Tricolore. Le joueur québécois connaît d'ailleurs un très bon voyage, selon Martin McGuire.

On souligne aussi un beau travail du gardien partant Samuel Montembeault, qui a su résister alors que les Golden Knights étaient en avantage numérique.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé pendant le premier entracte du match opposant les Canadiens de Montréal aux Golden Knights de Las Vegas.

En dehors de la glace, le retour probable de Carter Hart chez les Knights ne fait pas l’unanimité.

Rappelons que le jeune joueur avait été acquitté des accusations sexuelles portées contre lui et quatre autres membres d’Équipe Canada junior pour des faits survenus en 2018.

