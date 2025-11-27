Match en montagnes russes

Les Canadiens ont arraché une victoire de 4-3 contre le Mammoth de l'Utah, à Salt Lake City.
Écoutez le sommaire du match, les commentaires des joueurs et le point de presse de l'entraîneur.
Au menu:
- L'analyse de Dany
Les commentaires de :
- Alexandre Carrier
- Mike Matheson
- Jakub Dobes
- Adam Engstrom
Le point de presse de Martin S-Louis:
- Le plateau des 400 points de Suzuki;
- «On avait perdu le contrôle, il fallait le reprendre»;
- Le but inscrit après le but refusé a été le tournant;
- Engstrom avait l'air très calme pour son premier match;
- Deux buts en avantage numérique.