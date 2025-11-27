 Aller au contenu
Hockey
Match en montagnes russes

«On avait perdu le contrôle, il fallait aller le rechercher» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
15:58

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 27 novembre 2025 00:56

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«On avait perdu le contrôle, il fallait aller le rechercher» -Martin St-Louis
Ivan Demidov célèbre son but vainqueur. / AP/Tyler Tate

Les Canadiens ont arraché une victoire de 4-3 contre le Mammoth de l'Utah, à Salt Lake City.

Écoutez le sommaire du match, les commentaires des joueurs et le point de presse de l'entraîneur.

Au menu:

  • L'analyse de Dany

Les commentaires de :

  • Alexandre Carrier
  • Mike Matheson
  • Jakub Dobes
  • Adam Engstrom

Le point de presse de Martin S-Louis:

  • Le plateau des 400 points de Suzuki;
  • «On avait perdu le contrôle, il fallait le reprendre»;
  • Le but inscrit après le but refusé a été le tournant;
  • Engstrom avait l'air très calme pour son premier match;
  • Deux buts en avantage numérique.

Vous aimerez aussi

Déjà trois équipes officiellement en mode «vendeurs»
Le hockey des Canadiens
Déjà trois équipes officiellement en mode «vendeurs»
0:00
8:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
Le Canadien manque d'expérience... de séries
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Le Canadien manque d'expérience... de séries
Déjà trois équipes officiellement en mode «vendeurs»
Rattrapage
L'actualité de la LNH
Déjà trois équipes officiellement en mode «vendeurs»
Le Mammoth en mode revanche
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le Mammoth en mode revanche
«On a joué une game plus profonde, moins têtue» -Martin St-Louis
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On a joué une game plus profonde, moins têtue» -Martin St-Louis
La réunion d'équipe paie: échec avant et passion mènent à la victoire
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La réunion d'équipe paie: échec avant et passion mènent à la victoire
L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
La «bête noire» du CH arrive: pourquoi la 2e période est cruciale
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La «bête noire» du CH arrive: pourquoi la 2e période est cruciale
L'alternance des gardiens et l'urgence de la victoire
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
L'alternance des gardiens et l'urgence de la victoire
La pression monte à l'approche du «Thanksgiving»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La pression monte à l'approche du «Thanksgiving»
«C'est comme si on avait reculé de 13, 14 mois» -Martin St-Louis
Rattrapage
Défaite collective, selon l'entraîneur
«C'est comme si on avait reculé de 13, 14 mois» -Martin St-Louis
«Ce soir, on a revécu les séries» -Dany Dubé
Rattrapage
Défaite sans appel contre les Capitals
«Ce soir, on a revécu les séries» -Dany Dubé
Montembeault ou Dobes? Le Canadien devra choisir
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Montembeault ou Dobes? Le Canadien devra choisir
L'implication de David Savard et Valérie Lachance
Rattrapage
Fondation des Canadiens pour l’enfance
L'implication de David Savard et Valérie Lachance
Des retrouvailles et des leçons apprises pour les Canadiens
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Des retrouvailles et des leçons apprises pour les Canadiens