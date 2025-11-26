L'actualité de la LNH

Nous sommes à l'Action de grâce américaine et déjà trois équipes ont fait savoir qu'elles étaient en mode «vendeurs».
Lesquelles?
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter l'actualité de la Ligue nationale de hockey.
Nous sommes à l'Action de grâce américaine et déjà trois équipes ont fait savoir qu'elles étaient en mode «vendeurs».
Lesquelles?
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter l'actualité de la Ligue nationale de hockey.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.