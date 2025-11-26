 Aller au contenu
Hockey
L'actualité de la LNH

Déjà trois équipes officiellement en mode «vendeurs»

par 98.5 Sports

0:00
8:33

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 26 novembre 2025 22:58

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Déjà trois équipes officiellement en mode «vendeurs»
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Nous sommes à l'Action de grâce américaine et déjà trois équipes ont fait savoir qu'elles étaient en mode «vendeurs».

Lesquelles?

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter l'actualité de la Ligue nationale de hockey.

Vous aimerez aussi

Le Canadien manque d'expérience... de séries
Le hockey des Canadiens
Le Canadien manque d'expérience... de séries
0:00
6:11
«On avait perdu le contrôle, il fallait aller le rechercher» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«On avait perdu le contrôle, il fallait aller le rechercher» -Martin St-Louis
0:00
15:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«On avait perdu le contrôle, il fallait aller le rechercher» -Martin St-Louis
Rattrapage
Match en montagnes russes
«On avait perdu le contrôle, il fallait aller le rechercher» -Martin St-Louis
Le Canadien manque d'expérience... de séries
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Le Canadien manque d'expérience... de séries
Le Mammoth en mode revanche
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le Mammoth en mode revanche
«On a joué une game plus profonde, moins têtue» -Martin St-Louis
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On a joué une game plus profonde, moins têtue» -Martin St-Louis
La réunion d'équipe paie: échec avant et passion mènent à la victoire
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La réunion d'équipe paie: échec avant et passion mènent à la victoire
L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
La «bête noire» du CH arrive: pourquoi la 2e période est cruciale
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La «bête noire» du CH arrive: pourquoi la 2e période est cruciale
L'alternance des gardiens et l'urgence de la victoire
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
L'alternance des gardiens et l'urgence de la victoire
La pression monte à l'approche du «Thanksgiving»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La pression monte à l'approche du «Thanksgiving»
«C'est comme si on avait reculé de 13, 14 mois» -Martin St-Louis
Rattrapage
Défaite collective, selon l'entraîneur
«C'est comme si on avait reculé de 13, 14 mois» -Martin St-Louis
«Ce soir, on a revécu les séries» -Dany Dubé
Rattrapage
Défaite sans appel contre les Capitals
«Ce soir, on a revécu les séries» -Dany Dubé
Montembeault ou Dobes? Le Canadien devra choisir
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Montembeault ou Dobes? Le Canadien devra choisir
L'implication de David Savard et Valérie Lachance
Rattrapage
Fondation des Canadiens pour l’enfance
L'implication de David Savard et Valérie Lachance
Des retrouvailles et des leçons apprises pour les Canadiens
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Des retrouvailles et des leçons apprises pour les Canadiens