Le hockey des Canadiens

Les Canadiens mène 2 à 0 contre Toronto après une «bonne première période» marquée par une «exécution simple et un échec avant intense», dit Dany Dubé.

La clé est de maintenir cette régularité, car la deuxième période est la «bête noire» du CH.

Écoutez le premier entracte du match entre les Canadiens et les Maple Leafs, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Autres sujets abordés: