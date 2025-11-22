 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

La pression monte à l'approche du «Thanksgiving»

par 98.5

0:00
18:54

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 22 novembre 2025 18:40

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
La pression monte à l'approche du «Thanksgiving»
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens affrontent les Maple Leafs, samedi soir, dans un classique où les deux équipes sont actuellement hors du tableau des séries.

La course dans l'Est est extrêmement serrée, avec seulement six points séparant la dernière équipe repêchable et la première.

En renfort au CH, Florian Xhekaj sera au Centre Bell pour son premier match régulier dans la Ligue nationale.

Jakub Dobes sera devant le but pour le Tricolore, Martin St-Louis a justifié son choix en disant: «C'est juste la carte à soir».

Dany Dubé a rappelé l'importance du Thanksgiving américain comme indicateur de séries, mais a noté que le calendrier condensé pourrait déjouer les prédictions...

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

Vous aimerez aussi

L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
Le hockey des Canadiens
L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
0:00
5:50
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
Les amateurs de sports
Le manque de robustesse des Canadiens et les ennuis des gardiens
0:00
39:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«On a joué une game plus profonde, moins têtue» -Martin St-Louis
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On a joué une game plus profonde, moins têtue» -Martin St-Louis
La réunion d'équipe paie: échec avant et passion mènent à la victoire
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La réunion d'équipe paie: échec avant et passion mènent à la victoire
L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
L'écart des présences: les défenseurs du CH jouent des «shifts» trop longs
La «bête noire» du CH arrive: pourquoi la 2e période est cruciale
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La «bête noire» du CH arrive: pourquoi la 2e période est cruciale
L'alternance des gardiens et l'urgence de la victoire
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
L'alternance des gardiens et l'urgence de la victoire
«C'est comme si on avait reculé de 13, 14 mois» -Martin St-Louis
Rattrapage
Défaite collective, selon l'entraîneur
«C'est comme si on avait reculé de 13, 14 mois» -Martin St-Louis
«Ce soir, on a revécu les séries» -Dany Dubé
Rattrapage
Défaite sans appel contre les Capitals
«Ce soir, on a revécu les séries» -Dany Dubé
Montembeault ou Dobes? Le Canadien devra choisir
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Montembeault ou Dobes? Le Canadien devra choisir
L'implication de David Savard et Valérie Lachance
Rattrapage
Fondation des Canadiens pour l’enfance
L'implication de David Savard et Valérie Lachance
Des retrouvailles et des leçons apprises pour les Canadiens
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Des retrouvailles et des leçons apprises pour les Canadiens
«On ne court pas après le "scoreboard", on court après les standards» –St-Louis
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On ne court pas après le "scoreboard", on court après les standards» –St-Louis
Slafkovsky: «L'important c'est qu'il contrôle la rondelle en territoire adverse»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Slafkovsky: «L'important c'est qu'il contrôle la rondelle en territoire adverse»
Remaniement de trios et rôle des joueurs physiques dans les matchs «creux»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Remaniement de trios et rôle des joueurs physiques dans les matchs «creux»
«Je trouve qu'on se serre le bâton un petit peu» -Martin St-Louis
Rattrapage
Déboires en avantage numérique
«Je trouve qu'on se serre le bâton un petit peu» -Martin St-Louis