Le hockey des Canadiens

Les Canadiens affrontent les Maple Leafs, samedi soir, dans un classique où les deux équipes sont actuellement hors du tableau des séries.

La course dans l'Est est extrêmement serrée, avec seulement six points séparant la dernière équipe repêchable et la première.

En renfort au CH, Florian Xhekaj sera au Centre Bell pour son premier match régulier dans la Ligue nationale.

Jakub Dobes sera devant le but pour le Tricolore, Martin St-Louis a justifié son choix en disant: «C'est juste la carte à soir».

Dany Dubé a rappelé l'importance du Thanksgiving américain comme indicateur de séries, mais a noté que le calendrier condensé pourrait déjouer les prédictions...

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal, avec Martin McGuire et Dany Dubé.