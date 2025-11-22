 Aller au contenu
Politique
Vincent Marissal quitte la formation politique

par 98.5

le 22 novembre 2025 11:00

Le député Vincent Marissal a pris la décision de quitter Québec Solidaire et siègera comme indépendant. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le député Vincent Marissal a pris la décision de quitter Québec Solidaire et siègera comme indépendant. Le politicien est toutefois présentement en discussion avec le Parti québécois. 

Écoutez le politologue Christian Dufour se pencher cette nouvelle du jour, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«Autant l'affaire Marwah Rizqy est pleine de confusion, autant le départ de Vincent Marissal est clair comme de l'eau de roche : il n'est plus capable d'endurer cette gang et étouffe dans un parti menotté par sa base militante qui se radicalise. C'est éclatant son message. Il s'en va parce qu'il n'est plus capable. On a la confirmation que Québec solidaire est devenu une secte.»

Christian Dufour

