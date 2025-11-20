 Aller au contenu
Défaite collective, selon l'entraîneur

«C'est comme si on avait reculé de 13, 14 mois» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

le 20 novembre 2025 22:19

Martin McGuire
Dany Dubé
«C'est comme si on avait reculé de 13, 14 mois» -Martin St-Louis
Les Canadiens accordent un autre but. / PC/Christinne Muschi

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur des Canadiens Martin St-Louis.

Les sujets abordés par l'entraîneur

Un recul de 13, 14 mois, selon St-Louis;

«On considère tout» pour relancer l'équipe;

L'entraîneur ne va pas tout mettre sur le dos de ses gardiens;

Les choses à régler: «Mettre des rondelles profondes, avoir moins de revirements, se défendre mieux, sortir la rondelle, prendre moins de punitions, bloquer des lancers, pogner les bâtons en avant du filet... En veux-tu d'autres?»

