Hockey
Le hockey des Canadiens

«Slafkovsky, l'important c'est qu'il contrôle la rondelle en territoire adverse»

par 98.5

0:00
5:27

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 17 novembre 2025 21:35

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Slafkovsky, l'important c'est qu'il contrôle la rondelle en territoire adverse»
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Les Blue Jackets mènent 3 à 1 sur les Canadiens après deux périodes. 

Dany Dubé a aimé la contribution de Slafkovsky sur son nouveau trio avec Kapanen et Demidov, qui a mené au seul but à cinq contre cinq.

Slafkovsky, un «joueur important», doit être proactif pour contrôler la rondelle et épuiser la défensive adverse.

Dany Dubé note que les joueurs clés du Canadien ont vu leur production chuter en novembre.

De plus, l'efficacité de l'avantage numérique (0 en 17) ne doit pas masquer le fait que le cinq contre cinq «ne marche pas» non plus.

Faudrait-il peut-être songer à briser la première paire défensive?

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, au deuxième entracte de la rencontre entre les Canadiens et les Blue Jackets, lundi, avec Martin McGuire. 

