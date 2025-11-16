Édith Cochrane à Signé Lévesque

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique, lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Écoutez Édith Cochrane, animatrice, comédienne, metteuse en scène et autrice, dimanche au micro de Denis Lévesque.
«Moi, depuis plusieurs années, j'en reviens pas à quel point l'environnement ne prend de la place dans nos discussions, puis dans nos décisions politiques. L'environnement prend beaucoup de place dans mes discussions, puis dans mes décisions à moi, mais on dirait que l’on considère plus l'environnement comme on le faisait. Je trouve que les décisions politiques se cachent plus du fait que l'environnement, c'est pas une priorité.»