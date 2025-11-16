Dix ans depuis le 13 novembre 2015

La semaine dernière marquait les dix ans des terribles attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes.
Écoutez Philippe Léger discuter de cette tragédie qui était sur toutes les lèvres en France, au cours des derniers jours.
«En France, c'est comme s'il y a un avant et un après. Je me souviens d'avoir écouté aux nouvelles, à LCN, ce qui se passait en temps réel. Il y avait le nombre de morts, puis les événements qui se succédaient. Ce genre d'événement là, un peu comme le 11 septembre, on se souvient de ce qu'on faisait et où on était. Ça marque véritablement les esprits.»