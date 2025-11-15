Canadien vs Bruins (3-2)

C'était une défaite honorable: 3-2 contre Boston, mais le cauchemar de l'avantage numérique persiste pour le CH: 0 en 17 en cinq matchs...

Malgré une performance plus physique (marquée par des bagarres), l'équipe locale a été battue par les Bruins, qui mènent la série 1-0.

Du côté des échos du vestiaire, Louis Jean a récolté les témoignages de Nick Suzuki, Cole Caufield, Arber Xhekaj et Jared Davidson.

Écoutez l'après-match et les échos de vestiaire, après la défaite du CH contre les Bruins, samedi soir, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Louis Jean.