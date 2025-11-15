Le hockey des Canadiens

Après deux périodes pleines de robustesse entre deux grands rivaux, c'est 3-2 pour les Bruins de Boston sur les Canadiens, à Montréal.

Pour son commentaire de 2e entracte, Dany Dubé parle de David Pastrnak: un marqueur d'élite dont on ne parle jamais, bientôt deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bruins.

Il parle également d'une précieuse leçon pour les Canadiens: pour que l'équipe la Coupe Stanley, il est essentiel que ses meilleurs joueurs atteignent leur plein potentiel entre 25 et 30 ans.

Des joueurs comme Nick Suzuki et Noah Dobson approchent de cette période charnière.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match entre les Bruins et les Canadiens, samedi soir au Centre Bell.