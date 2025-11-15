 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

David Pastrnak: le joyau sous-estimé des Bruins

Le hockey des Canadiens

le 15 novembre 2025 21:17

Avec

Martin McGuire
Dany Dubé
David Pastrnak: le joyau sous-estimé des Bruins
Après deux périodes pleines de robustesse entre deux grands rivaux, c'est 3-2 pour les Bruins de Boston sur les Canadiens, à Montréal. 

Pour son commentaire de 2e entracte, Dany Dubé parle de David Pastrnak: un marqueur d'élite dont on ne parle jamais, bientôt deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bruins. 

Il parle également d'une précieuse leçon pour les Canadiens: pour que l'équipe la Coupe Stanley, il est essentiel que ses meilleurs joueurs atteignent leur plein potentiel entre 25 et 30 ans.

Des joueurs comme Nick Suzuki et Noah Dobson approchent de cette période charnière.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match entre les Bruins et les Canadiens, samedi soir au Centre Bell. 

Rivalité Canadien-Boston, des blessés et un nouveau venu
Le hockey des Canadiens
Rivalité Canadien-Boston, des blessés et un nouveau venu
