Le hockey des Canadiens

Football
Discussion avec le duo des Alouettes: la table est mise pour la Coupe Grey

par 98.5

0:00
6:52

Entendu dans

le 15 novembre 2025 20:11

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jean St-Onge
Jean St-Onge

et autres

Jean St-Onge / Cogeco Média

Après 20 minutes de jeu, la marque est égale 1-1 au Centre Bell entre les Bruins de Boston et les Canadiens de Montréal. 

Lors de l'entracte, Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, ont mis la table pour la finale de la Coupe Grey qui se déroulera dimanche à Winnipeg.

Le match opposera les Alouettes de Montréal aux Roughriders de la Saskatchewan qui sont considérées comme les deux meilleures équipes de la ligue.

Écoutez le premier entracte du match entre les Bruins et les Canadiens, présenté par Martin McGuire et Dany Dubé, samedi soir au Centre Bell. 

